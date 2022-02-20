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Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü - Son Dakika

Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü

20.02.2022 13:46

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde altyapı çalışması sırasında kayan toprağın altında kalarak ağır yaralanan işçi hastanede yaşamını yitirdi.

Şirinyalı Mahallesi Tayyar Yıldırım Caddesi üzerindeki altyapı çalışmasında çalışan Mehmet Y. (38), kayan toprağın altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprak altından çıkarılan işçi, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü
Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü
Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de toprak altında kalan işçi öldü - Son Dakika


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