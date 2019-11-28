Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı
Son Dakika Güncel Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı - Son Dakika

Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı

6 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'de toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sondaj çalışması sırasında toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSU) Sapanca yolu Maşukiye Mahallesi mevkisinde, sondaj için kazı yapılırken, göçük meydana geldi.

Taşeron firma çalışanı işçilerden Doğan Parlar (56), toprak altında kaldı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, Parlar'ın kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kurtarma çalışmaları nedeniyle köprüde titreşimi önlemek için yol çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Sapanca, Kartepe, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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