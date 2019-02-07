Kocaeli'de "Trabzon Tanıtım Günleri"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan "Trabzon Tanıtım Günleri", Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle yapılan "Trabzon Tanıtım Günleri", Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi'nde başladı.



Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin özeliklerinden bahsetti.



Ekonomi açısından bakıldığında ülkenin 3. büyük şehri olduğunu anlatan Aksoy, "Birçok bölgeden olduğu gibi Trabzon'dan da insanlarımız bizimle yaşıyor. Trabzon nüfusuna kayıtlı olup da başka şehirde yaşayanlara bakıldığında, Kocaeli, İstanbul'dan sonra ikinci sırada. Ben de Köprübaşı'nda doğdum. İlk, ortaokulu ve liseyi orada tamamladım. Bugün bu etkinliğin gerçekleştirmesi çok önemli. Trabzonlu olup da memleketini görmeyen gençlerimiz var. Onların kendi kültürlerini öğrenmesi için bu etkinlik çok önemli." diye konuştu.



Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon'un kültürü, medeniyeti ve doğal güzelliklerinin Kocaeli'de yaşanacağını vurgulayarak, "Bize her yer Trabzon' diyen bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliğine de teşekkür ediyorum. Kocaeli'de yaşayan Trabzonlu hemşehrilerimiz, bu etkinlikle memleketlerini bir nebze de olsa görme fırsatı bulacak." şeklinde konuştu.



" Kocaeli, Anadolu'nun özetidir"



Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da Kocaeli'nin, Türkiye'nin en büyük sanayi kenti olduğunu kaydetti. Aynı zamanda tarih ve turizm kenti olduğuna da işaret eden Karaosmanoğlu, şunları kaydetti:



"Kocaeli Anadolu'nun özetidir. En büyük zenginliği de Anadolu'nun tüm kentlerini, kokularını bünyesinde toplamış olması. Bize düşen görev örf ve adetlerine sahip çıkmaktır. Anadolu, Kocaeli'de tanıtım günleriyle bu mozaiği daha da canlandırıyoruz. Adeta vatandaşlarımız kendi memleketlerinde gibi hissettiriyor. Memleketlerine gitmeden özlemlerini gideriyor. Karadeniz'in insanı çalışkan, ülkesini, bayrağını seven insanlardır. Kocaeli Trabzon'dur. Kocaeli Bingöl'dür. Kocaeli Erzurum'dur. Kocaeli Anadolu'dur."



Trabzonlular Derneği Kocaeli Şube Başkanı Sami Durmuşoğlu, "Ben bu kadar hemşehrimin olduğu yerde çok heyecanlıyım. İnşallah Trabzon'u yaşarız. Hepinize hoş geldiniz diyorum." ifadesini kullandı.



Daha sonra etkinliğin açılış kurdelesi kesildi, vatandaşlar ve protokol üyeleri, yöresel ürünlerin yer aldığı stantları gezdi.



"Trabzon Tanıtım Günleri", 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.



Açılışa, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Sami Çakır, Büyükşehir Genel Sekreteri İlhan Bayram, AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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