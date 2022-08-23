Ekiplerce yapılan denetimde, eksiklikleri bulunan ve hatalı kullanım yapan kamyon ve tır şoförlerine ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada, tır ve kamyonların tonajları, hız limitleri ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

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