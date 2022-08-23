Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

23.08.2022 16:46
Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor

Kocaeli'de trafik ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Kocaeli'de trafik ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince kentin çeşitli noktalarında yapılan uygulamada, tır ve kamyonların tonajları, hız limitleri ile sürücülerin belgeleri kontrol edildi.

Ekiplerce yapılan denetimde, eksiklikleri bulunan ve hatalı kullanım yapan kamyon ve tır şoförlerine ceza kesildi.

Öte yandan uygulamada, çamurdan belirlenemeyen hafriyat kamyonlarının plakalarının şoförler tarafından temizlendiği görüldü.

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Kaynak: AA

Trafik Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de yük taşıyan araçlara yönelik denetimler sürüyor - Son Dakika
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