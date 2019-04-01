Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

45 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde seyreden Muhammet Burak Gürsoy'un (21) kullandığı 34 VR 3033 plakalı otomobil, Gebze Center mevkisi köprü altında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce köprünün duvarına, daha sonra 34 AC 6092 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobilden çıkarılan sürücü Gürsoy ile aynı araçta bulunan Burcu Baştaş, (18) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baştaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Diğer araçta maddi hasar oluşurken, kaza nedeniyle D-100 karayolu İstanbul yönünde bir süre kontrollü verilen trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 11:11 Kaynak: AA

Gebze, Kocaeli, Güncel
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