Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü
1 saat önce
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Kocaeli
'nin Kartepe
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat
Caddesi'nde Onur Çengel (26) idaresindeki 41 AAZ 285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Yol kenarındaki bahçe çitlerini deviren otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çengel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Çengel'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Çengel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:39 Kaynak: AA
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