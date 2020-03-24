Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Adem B. idaresindeki 54 ADM 450 plakalı otomobil, Kirazlıyalı mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza sonrası araçta sıkışan otomobil sürücüsü Adem B, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sağlık ekibinin ambulansta müdahale ettiği sürücü, kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan otoyolun İstanbul istikametindeki trafik akışı, otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:56 Kaynak: AA

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