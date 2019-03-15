Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

4 dakika önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 öldü, 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze-Eskihisar kara yolunda seyreden Mustafa Erdoğan idaresindeki 34 HP 3746 plakalı otomobil ile Barış Coşkun'un kullandığı 41 UR 639 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Meliha Turhan, Nazmiye ve Nezaket Erdoğan yaralandı.

Yaralılardan Nazmiye Erdoğan, kaldırıldığı hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar sağlık ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bir süre trafiğe kapanan yolda ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:03 Kaynak: AA

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