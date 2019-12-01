Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Öte yandan, kamyon sürücüsü Türkay ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Yaralılardan Fırat Süzen (20) kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi 'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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