Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Çarpmanın etkisiyle yolun ortasına savrulan hafif ticari araçtaki 6 kişi yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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