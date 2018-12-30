Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

9 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin bariyere çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, bir makine ve inşaat firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 AE 035 plakalı kamyonet, D-100 kara yolu Barbaros Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada yaralanan kamyonetteki Serdar İmre, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün ise kazanın ardından kaçtığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri, kaçtığı iddia edilen sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 10:39 Kaynak: AA

Körfez, Kocaeli, Güncel
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