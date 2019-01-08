Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

34 dakika önce

Kocaeli'de yoğun kar yağışının etkisiyle yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'de yoğun kar yağışının etkisiyle yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartepe ilçesi Maşukiye Mahallesi'nde Onur Ubay'ın idaresindeki 41 ED 641 plakalı otomobil, kuvvetli kar yağışının etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.

Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Ubay, yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Maşukiye, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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