Kocaeli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
34 dakika önce
Kocaeli'de yoğun kar yağışının etkisiyle yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli
'de yoğun kar yağışının etkisiyle yoldan çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kartepe
ilçesi Maşukiye
Mahallesi'nde Onur Ubay'ın idaresindeki 41 ED 641 plakalı otomobil, kuvvetli kar yağışının etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı.
Takla atan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı. Ubay, yapılan müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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