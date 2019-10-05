Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
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Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı

3 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Yılmaz Dalgalı (29) idaresindeki 34 GV 6084 plakalı otomobil bariyere çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dilovası, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:18 Kaynak: AA
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