Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
3 dakika önce
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:18 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yılmaz Dalgalı (29) idaresindeki 34 GV 6084 plakalı otomobil bariyere çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü itfaiyenin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılarak Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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