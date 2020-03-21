Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-650 kara yolunda İzmit istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz bilinmeyen 34 VF 5696 plakalı otomobil, Yassıbağ mevkisinde karşı yönden gelen Abdullah C'nin kullandığı 41 H 7873 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, hafif yaralanan sürücü Abdulla C'ye ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla normale döndü.