Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yapılan kontrolde 1.52 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne adli para cezası uygulandı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde trafik akışı yaklaşık 1 saat kontrollü olarak sağlandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Merkez Bankası mevkisinde, alkollü olduğu tespit edilen Hamdi Y. idaresindeki 34 PY 6563 plakalı otomobille Mehmet D. yönetimindeki 81 FC 438 plakalı kamyon çarpıştı.

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