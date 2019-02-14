Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
30 dakika önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunun Sucuali Mahallesi mevkisinde Onur Ertuna idaresindeki 41 RS 384 plakalı otomobil ile Serkan
Çelik yönetimindeki 41 UH 067 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:12 Kaynak: AA
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