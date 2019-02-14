Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

30 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunun Sucuali Mahallesi mevkisinde Onur Ertuna idaresindeki 41 RS 384 plakalı otomobil ile Serkan Çelik yönetimindeki 41 UH 067 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 09:12 Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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