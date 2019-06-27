Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
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Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

1 saat önce

Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kartepe ilçesinde hafif ticari araçla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Eşme ışıklar mevkisinde Fateh A. yönetimindeki 41 RD 025 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapmak isterken A.K'nin kullandığı 81 FC 439 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Hanife A, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:30 Kaynak: AA
Eşme, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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