Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı

36 dakika önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kirazlıyalı Mahallesi'nde Mert Y'nin kullandığı 54 AC 194 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hızlı tren hattının yanındaki boşluğuna düştü.
Kazada sürücü ve kızı Eylül Y. yaralandı.
Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil düştüğü yerden vinçle kaldırılırken, tren seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmadı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:28 Kaynak: AA
Kocaeli, Körfez, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomobil üst geçitten alt yola düştü: 1 ölü, 2 yaralı Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Paten kayarken dengesini kaybeden çocuğun parmağına demir korkuluk saplandı İlk nikahını kıyan İBB Başkanı İmamoğlu'ndan çiftlere tavsiye: Çocuklarınıza Atatürk'ü öğretin

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 23:04:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazası: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]