Kocaeli'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
1 saat önce
Kocaeli'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralıKOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
Kocaeli'de trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı
KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu Bekirdere rampasında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu İzmit Bekirdere mevkisinde 1 otomobil, 1 tır ve 1 çekicinin karıştığı trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde çalışmalar sürüyor.
Kocaeli Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 3 yaralı İzmir Karabağlar'da bir kişi havaya ateş açtı, özel harekat sevk edildi Kocaeli'de alkol ve uyuşturucu verilen 16 yaşındaki genç kız cinsel istismara uğradı iddiası 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı