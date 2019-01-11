Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

28 dakika önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ile 2 kızı yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü ile 2 kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Köseköy Mahallesi Çelikhalat Fabrikası mevkinde, Beytullah Saruhan idaresindeki 41 EF 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bankete düştü.

Takla atarak yan yola devrilen otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan kızları Meryem ve Nurcan hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün eşi Elif Saruhan ise kazayı yara almadan atlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Köseköy, Kartepe, Kocaeli, Güncel
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