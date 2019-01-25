Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

3 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak hafriyat alanındaki toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 3 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak hafriyat alanındaki toprak yığınına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İlimtepe Mahallesi'nden ilçe merkezine giden Ramazan Ş'nin kullandığı 34 AF 3629 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarındaki hafriyat alanında bulunan toprak yığınına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsüyle araçta bulunan Süleyman ve Fatma Ş. yaralandı. Yanlarındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:57 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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