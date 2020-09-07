Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Kaza nedeniyle D-130 kara yolunun Kocaeli- Yalova yönünde trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Otomobilde sıkışan sürücülerden Köseataç ile yanındaki Tuğçe Köseataç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçtaki Tuğçe Köseataç yaralandı.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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