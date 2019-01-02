Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolundan İzmit yönüne giden Ercan B. idaresindeki 41 H 7753 plakalı otomobil, Vezirçiftliği Mahallesi mevkisinde yapımı devam eden battı çıktı inşaatı nedeniyle kapatılan yoldaki bariyerlere çarptı.



Kazayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanındaki Kübra S, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak, ambulansa alındı. Otomobilin arka kısmında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.



Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kaza nedeniyle kullanılamaz hale gelen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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