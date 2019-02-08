Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Gebze ilçesinde bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde Sertip Taşdelen yönetimindeki 34 KE 2895 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarptı.



Kazada sürücü ve yanında bulunan Nevzat Taşdelen, Barış Ün ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.



Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Trump'tan Türkiye'yi Kızdıracak Rahip Bronson Çıkışı: Bıraksanız İyi Olur Dedim, Bıraktılar

Son Dakika! Bakan Dönmez: Soma'da Bir Ay İçinde 2 Bin 400 Maden İşçisi Kadroya Alınacak

Dansçı Olarak Getirilip, Konsomatrislik Yaptırılan Yabancı Uyruklu 66 Kadın Kurtarıldı