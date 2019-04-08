Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özer Özdemir
yönetimindeki 41 VT 855 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi sazlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Özer Özdemir, kazadan yara almadan kurtuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA
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