Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de Trafik Kazası: 4 Yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özer Özdemir yönetimindeki 41 VT 855 plakalı otomobil, Safalı Mahallesi sazlık mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Özer Özdemir, kazadan yara almadan kurtuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:07 Kaynak: AA

Özer Özdemir, Kandıra, Kocaeli, Güncel
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