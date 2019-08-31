Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
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Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

4 saat önce

Gölcük ilçesinde, minibüsün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı, System.String[]

Gölcük ilçesinde, minibüsün otomobille çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 kara yolu Halıdere Yalı Mahallesi'nde Y.S. yönetimindeki 34 ADL 608 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden E.A. idaresindeki 81 EU 290 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada S.F, H.Ö, M.Ö. ve H.S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Halıdere, Gölcük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:00 Kaynak: AA
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