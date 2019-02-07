Kocaeli'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'ndeki kavşakta, Sait Kıngır idaresindeki 54 SK 909 otomobille Murat Yakalı yönetimindeki 41 PV 053 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.



Kazada sürücü Kıngır ile yanındaki Zeynep Naz Kıngır araçta sıkıştı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkışan kişiler, bulunduğu yerden kurtarıldı.



Yaralılar Sait Kıngır, Zeynep Naz Kıngır, Murat Yakalı, eşi Eda Yakalı ve ismi öğrenilemeyen çocuk, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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