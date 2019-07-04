Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

Kocaeli
'nin Başiskele
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Ovacık Mahallesi
Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin
idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil, Kullar
istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.
Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis
ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.