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Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı

2 saat önce

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 5 yaralı, System.String[]
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Ovacık Mahallesi Alsancak Caddesi'nde yeni hal binası mevkisinde, Zeki Şahin idaresindeki 41 HZ 353 plakalı otomobil, Kullar istikametine seyir halindeyken, yola çıkan Ufuk Örnek yönetimindeki 16 ZY 265 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrularak yolun karşısına geçen otomobil, Abdülkadir Barça'nın kullandığı 63 HE 270 tıra çarparak durabildi.
Otomobilde sıkışan 2 kişi, çevredeki vatandaşlarca bulundukları yerden kurtarıldı.
Otomobildeki 2'si çocuk 5 yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:58 Kaynak: AA
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