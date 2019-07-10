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Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı

55 dakika önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı, System.String[]
Kandıra, Kocaeli, Güncel
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-605 kara yolunda Kandıra yönüne giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 TB 838 plakalı otomobil, cezaevi mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Servet Demirbaş'ın kullandığı 41 AHA 121 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü kadın ve yanındaki bir kişi ve arkadaşlarıyla denizden geldiği öğrenilen Demirbaş'ın kullandığı hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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