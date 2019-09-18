Kocaeli'de trafik kazası: 6 yaralı
1 saat önce
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 02:38 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki ışıklı kavşakta, sürücü M. O. idaresindeki 34 LAY 066 plakalı minibüs ile Ö.U. yönetimindeki 34 LDP 464 plakalı servis otobüsüyle çarpıştı.
Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi ve Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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