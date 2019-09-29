Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı
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Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı

12 dakika önce

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazasında: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Neriman D'nin kullandığı 07 HSD 73 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolu İstanbul yönü Batı Kavşağı'nda başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçtan fırlayarak yola savrulan sürücü Neriman D, ambulansla Fatih Devlet Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan Neriman D, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçta sıkışan Ahmet D. ve Rabia D ise ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak çevredeki hastanelere götürüldü.

Dilovası, Kocaeli, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 01:24 Kaynak: AA
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