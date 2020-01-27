Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı - Son Dakika

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Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı
29 dakika önce
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:22 Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Kavaklı Mahallesi mevkisinde, motosikletli polis ekibi ile Alpaslan A. yönetimindeki 41 P 0468 plakalı servis minibüsü çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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