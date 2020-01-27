Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı

29 dakika önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Kocaeli'de trafik kazasında 2 polis yaralandı, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-130 karayolu Kavaklı Mahallesi mevkisinde, motosikletli polis ekibi ile Alpaslan A. yönetimindeki 41 P 0468 plakalı servis minibüsü çarpıştı.

Kazada yaralanan 2 polis memuru sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 08:22 Kaynak: AA
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