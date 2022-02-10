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Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika

Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

10.02.2022 14:37
Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dün otomobilin duvara çarpması sonucu hayatını kaybeden çift son yolculuğuna uğurlandı.

Kocaeli Devlet Hastanesi morgundan alınan Murat (51) ve eşi Pamuk Sönmez'in (48) cenazeleri Sanayi Mahallesi'ndeki Eyüp Sultan Camisi'ne götürüldü.

Murat Sönmez'in babası Mehmet Sönmez ile çiftin kardeşleri burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, öğle vakti kılınan namazın ardından Kullar Kızköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene aile yakınlarının yanı sıra Murat Sönmez'in mesai arkadaşları katıldı.

Öte yandan, çiftin kazada yaralanan ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kızları Nazlı Sönmez'in (16) hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Dün Gazanfer Bilge Bulvarı'ndan santral kavşağına giden Murat Sönmez idaresindeki 41 AEE 891 plakalı otomobil, bir binanın duvarına çarpmış, kazada sürücü ile eşi Pamuk Sönmez olay yerinde yaşamını yitirmiş, kızları Nazlı Sönmez ağır yaralanmıştı.

Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi
Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi

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Devlet Hastanesi, Murat Sönmez, Kocaeli, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocaeli'de trafik kazasında ölen çiftin cenazeleri toprağa verildi - Son Dakika
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