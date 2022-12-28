Kocaeli'de trafik tabelasına çarpıp savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Kocaeli'de trafik tabelasına çarpıp savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı

28.12.2022 08:57

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, trafik tabelasına çarparak kaza yaptı. Sürücü ve arkasında yolcu kazanın şiddetiyle yere savrulurken motosiklet ise metrelerce sürüklendi. Yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi, Karabaş Mahallesinde motosikletiyle seyir halinde olan B.G. (25), motosikletinin sürüş hakimiyetini kaybederek trafik tabelasına çarptı.

SÜRÜKLENDİLER

Çarpmanın şiddetiyle B.G. ve arkasında yolcu olarak bulunan M.D.Y. yere savrulurken motosiklet de yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı... O anlar kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenilirken bir iş yerinin güvenlik kamerasında kaza anı anbean görüntülendi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı... O anlar kamerada
Kaynak: İHA
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Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de trafik tabelasına çarpıp savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de trafik tabelasına çarpıp savrulan motosiklet 30 metre sürüklendi, 2 kişi ağır yaralandı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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