Güzeller Mahallesi İbrahimağa Caddesi'nde ilerleyen kamyonet sürücüsü O.D. (42) ile bir otomobildeki iki kişi arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Trafikte yol verme kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı - Son Dakika

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