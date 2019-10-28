Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika Yerel Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

13 dakika önce

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralıKOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yolunda bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarlada çalıştıktan sonra eve dönüş yolunda bindikleri traktörün devrilmesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük Lütfiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfiye Mahallesi'nde tarlada çalışan Bekir K.ve Tayfun D. (14), traktöre binerek İhsaniye merkezine inmek üzere yola çıktılar. Sürücünün kontrolünden çıkan traktörün devrilmesi sonucu Bekir K. ve Tayfun D. traktörün altında kalarak yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Tayfun D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kocaeli'de traktör devrildi: 1'i ağır 2 yaralı

Kocaeli, Gölcük, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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