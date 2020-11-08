Karamürsel ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Metin Öz (35) idaresindeki 34 ADK 078 plakalı otomobil, D-130 kara yolu Yalova- İzmit istikameti Ereğli Arif Hoca Mahallesi ışıklı kavşakta, İbrahim Akkanat (68) yönetimindeki 41 K 5027 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü Akkanat, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-130 kara yolu Yalova-İzmit istikametine kontrollü olarak verildi.
Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de traktör ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika