Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor

21.08.2022 16:26

Kocaeli'de traktörün üzerinde durduğu sırada kafasına yorgun mermi isabet eden ve acil olarak hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki Musa'nın tedavisi sürüyor. Musa'nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta dün meydana gelen olaya göre traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Musa'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Traktör üstünde kafasına mermi isabet eden Musa'nın bayılmadan önceki sözleri kahretti

"FENALAŞIYORUM DEDİ, KAFASI DİREKSİYONA DÜŞTÜ"

Olayı anlatan Musa'nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.

Traktör üstünde kafasına mermi isabet eden Musa'nın bayılmadan önceki sözleri kahretti
Traktör üstünde kafasına mermi isabet eden Musa'nın bayılmadan önceki sözleri kahretti
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Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dediği ortaya çıktı Kör kurşunun ağır yaraladığı minik Musa'nın 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dediği ortaya çıktı Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde Karamürsel sahillerinde atlı jandarma timi görevde
Kaynak: İHA

Jandarma, Kocaeli, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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