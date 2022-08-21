Kocaeli'de traktör üstündeyken kafasına yorgun mermi isabet eden 10 yaşındaki Musa yaşam mücadelesi veriyor

Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi Detay Sokak'ta dün meydana gelen olaya göre traktör üzerindeki 10 yaşındaki Musa İlter'in başına yorgun mermi isabet etti. Ağır yaralanan Musa, özel bir hastanede tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olaya ilişkin inceleme başlatırken, Musa'nın ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

"FENALAŞIYORUM DEDİ, KAFASI DİREKSİYONA DÜŞTÜ"

Olayı anlatan Musa'nın dedesinin kardeşi Orhan İlter, "Musa traktörde oturuyordu, dedesi de bahçeye gitmek için hazırlık yapıyordu. Bu hazırlık esnasında bir yerden kurşun geldi. Çocuk 'Dede ben bayıldım, fenalaşıyorum' dedi ve traktörün direksiyonuna düştü. Dedesi çocuğu alıp yere yatırdı ve ardından ambulansı çağırdı. Sonrasında da hastaneye götürüldü" diye konuştu.