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Kocaeli'de tramvay hattı çalışmaları

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Kuruçeşme bölgesine kadar uzatacak çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli'de tramvay hattı çalışmaları, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Akçaray Tramvay Hattı'nı, Kuruçeşme bölgesine kadar uzatacak çalışmalar devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların memnuniyetini kazanan Akçaray Tramvay Hattı'nın Kuruçeşme bölgesine uzatılacak kesiminde büyükşehir ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İkinci kısım çalışmalarında Eğitim Kampüsü bölgesinden Plajyoluna devam edecek olan Akçaray Tramvay Hattı için ray döşemesi ve beton dökümleri yapılıyor.

Çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden ekipler, ikinci kısım kapsamında 600 metre ray hattı inşa ediyor.

İkinci kısım tramvay hattı inşaatında yaklaşık 140 ton oluklu ray ve bin 600 metreküp beton kullanılıyor. Mevlana Kavşağı'ndaki eski alt geçidi yıkan Büyükşehir Belediyesi, tramvay araçlarının içerisinden geçebileceği yeni alt geçidi inşa ederek hizmete sundu.

Çalışmalar doğrultusunda Mevlana Kavşağı'nın İstanbul ve Ankara yönlerinde yeni yan yollar oluşturuldu.

Sekapark-Plajyolu arasında yer alan yaklaşık 2 bin 140 metre uzunluğundaki tramvay raylı sistem hattı, toplamda 4 istasyonu içerisinde barındırıyor.

Hat boyunca toplamda 8 bin 640 metre uzunluğunda ve 500 ton oluklu ray imalatı gerçekleştiriliyor.

Kuruçeşme, Kocaeli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 12:00 Kaynak: AA
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