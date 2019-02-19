Son Dakika Haberleri: Kocaeli'de Tribün Liderinin Silahlı Saldırıda Öldürülmesi

Kocaeli'de Tribün Liderinin Silahlı Saldırıda Öldürülmesi

50 dakika önce

Kocaeli'de, tribün lideri Tuna Durmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan 2 sanık, haklarında verilen hapis cezasının onanmasının ardından tutuklandı.

Kocaeli'de Tribün Liderinin Silahlı Saldırıda Öldürülmesi, System.String[]
Kocaeli'de, tribün lideri Tuna Durmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuksuz yargılanan 2 sanık, haklarında verilen hapis cezasının onanmasının ardından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Hodri Meydan taraftar grubunun tribün liderlerinden Tuna Durmaz'ın, İzmit ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu 27 Kasım 2013'te hayatını yitirmesine ilişkin davada mahkeme, tutuksuz sanıklar Gökhan D'yi (36) "öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, Gürkan B'yi (34) ise "cinayete yardım ve iştirak" suçundan, 5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kararın onanmasının ardından Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari duruma düşen hükümlüleri yakalamak için harekete geçti. Ekipler, hükümlüleri İzmit'te yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen Gökhan D. ve Gürkan B, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Hodri Meydan taraftar grubunun tribün liderlerinden Tuna Durmaz, Ekim 2013'te yolda yürüdüğü sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı. Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Durmaz, yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken olaydan yaklaşık 2 ay sonra vefat etmişti.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:34 Kaynak: AA

Kocaeli, Güncel
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