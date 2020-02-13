Kocaeli'de triko ipliği yüklü tır hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocaeli'de triko ipliği yüklü tır hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Kocaeli'de triko ipliği yüklü tır hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı

6 saat önce

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de triko ipliği yüklü tır hırsızlığının 4 şüphelisi yakalandı, System.String[]

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 460 bin lira değerinde triko ipliği yüklü tırı çaldığı iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş'taki bir fabrikadan Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine teslim edilecek 460 bin lira değerinde 25,5 ton penye triko ipliğin yüklendiği tırın Körfez ilçesinde çalınması üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu tırın çekicisi, Sakarya'da boş bir arsada terk edilmiş vaziyette bulundu. Dorsenin ise başka bir çekiciyle İstanbul'a götürüldüğü belirlendi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir tekstil atölyesinin deposunda çalınan malzemeyi ele geçiren ekipler, 25,5 ton ipliği sahibine teslim etti.

Kocaeli, Bursa, Sakarya ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler U.Ü, İ.T, T.D. ve S.B.A. Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden T.D'nin üzerinde İstanbul Sancaktepe'de olduğu tespit edilen bir deponun anahtarı bulundu.

Söz konusu depoda yapılan aramada da ele geçirilen ve sahibine teslim edilen 300 bin lira değerindeki madeni yağın, İstanbul'dan Çorum'a götürülmek üzere 29 Ocak'ta tıra yüklendiği, aracın İstanbul'un Tuzla ilçesinde çalındığı anlaşıldı.

Şüphelilerden S.B.A'nın "sahtecilik", "hırsızlık", "dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" gibi suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.

İstanbul, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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