Son dakika! Tüfekle oynarken vurulduğu iddia edilen çocuk öldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde oynadıkları tüfeğin ateş alması sonucu vurulduğu öne sürülen çocuk, hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Havuzlubahçe Mahallesi'nde 10 yaşındaki kuzenler O.E.B. ve Y.B'nin oynadığı tüfek, henüz belirlenemeyen nedenle ateş aldı.

Saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu O.E.B. ağır yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Durumu öğrenen çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.