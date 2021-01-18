Turistleri taşıyan midibüs tıra çarptı: 10 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan midibüs sürücüsü ile 9 kişi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kocaeli 'de turistlerin bulunduğu midibüsün tıra çarpması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.

Etkisini saat 14.00'e kadar sürdürecek kar yağışı bugün İstanbul'u terk edecek

Paralar yarın yatmaya başlıyor! Emekliler maaş ve ek ödemelerini zamlı alacak

Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek'ten saldırılarla ilgili yorum: Üç yumruk için ortalığı ayağa kaldırıyorlar