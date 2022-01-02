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Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi - Son Dakika

Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

02.01.2022 16:07
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Gelin masaya, iyi sözleşme yapalım, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda önümüzü görelim." dedi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile sürdürdükleri toplu iş sözleşmesi görüşmelerine ilişkin, "Gelin masaya, iyi sözleşme yapalım, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda önümüzü görelim." dedi.

Türk Metal Sendikası tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "Metal Emekçileri Büyük Yürüyüş ve Mitingi"ne, farklı illerden binlerce işçi katıldı.

Doğu Kışla Parkı ve Hasan Gemici Spor Salonu otoparkına park eden otobüslerden inen işçiler, buradan kortejler halinde yürüyerek Milli İrade Meydanı'na giriş yaptı.

Meydanda çeşitli pankartlar açarak sloganlar atan işçiler, halay çekerek eğlendi.

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, yaptığı konuşmada, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde MESS yetkililerinin uzlaşmaz tutum sergilediğini belirterek, metal işçilerinin yaşadığı sıkıntılara dikkati çekti.

Bu mitingi sadece metal işçileri için düzenlemediklerini anlatan Kavlak, "Bu miting, pandemi döneminde canları pahasına çalışan tüm emekçiler içindir. İşten atılan, ücretsiz izne çıkarılan tüm emekçiler içindir. Bu büyük miting, örgütsüz işçiler, esnek, kuralsız, güvencesiz çalışanlar, işsizler, emeklilikte yaşa takılanlar, gelecekten umudunu yitirmiş gençler içindir." ifadelerini kullandı.

"Ekmeğimize göz dikmeyin"

Kavlak, 12 Ekim 2021 tarihinde 130 bin metal emekçisi için işveren sendikası MESS ile masaya oturduklarını anımsatarak, tüm iyi niyetleriyle metal emekçilerinin hakkı ve alın terinin karşılığı için 6 oturum gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Görüşmelerden şimdilik hak ettiklerini alamadıklarını aktaran Kavlak, şunları söyledi:

"Zor bir yola çıktık. Yolumuz zor, sıkıntımız büyük. Artık hepimiz sözün bittiği yerdeyiz, dayanma gücümüzün sınırındayız, dardayız, zordayız. Günlerdir hepimiz ayaktayız, eylemdeyiz. Buradan MESS yetkililerine, onların vicdanına, en masum, en insani duygularına sesleniyorum: Gelin masaya, bu işi bitirelim, iyi sözleşme yapalım, nereye varacağı belli olmayan bu koşullarda siz de biz de önümüzü görelim. Bizi bekletmeyin, oyalamayın, hakkımızı verin, elimizi havada bırakmayın, el sıkışalım, işimizin başına dönelim. Sakın o masaya gelirken ekmeğimize göz dikmeyin, alın terimizi hor görmeyin, ölümüne çalıştığımız günleri görmezden gelmeyin."

Kavlak, son iki sözleşme sürecinde, taleplerine karşı gösterdikleri duyarlılık ve sergiledikleri iş birliği için MESS yetkililerine teşekkür ettiğini dile getirerek, "Ama o günler iyi günlerdir. Asıl olan bugündür, bugün. MESS bugün önemli bir sınavın eşiğindedir. O sınav, dostluk sınavı, vefa sınavıdır. Gösterin yiğitliğinizi." dedi.

"Bu süreci barış içinde masada bitirmek istiyoruz"

İnsanca yaşamak istediklerini dile getiren Kavlak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sosyal diyaloğu hiç terk etmedik, uzlaşmak için her yolu denedik, iyi niyetimizi gösterdik ancak gördük ki muhatabımız bunu anlamıyor; bizi zorluyor, zora koşuyor. Bu süreci barış içinde masada bitirmek istiyoruz ama olmazsa işi sokaklara taşımayı da iyi biliriz. Sokakların yabancısı değiliz, o sokaklarda büyüdük, o sokaklardan geldik, gerektiğinde yine o sokaklara döneriz, eylemin kralını yaparız.

Sizden aldığımız güçle, desteğinizle, işte bu alanın gücüyle o masada en iyisini yapmak, en iyisini almak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Yine haykıracağız. Nefesimiz yettiğince bağıracağız. Bir kez daha hep beraber. Eylemse eylem, grevse grev."

Konuşmanın ardından sanatçı Kıraç'ın şarkılarıyla eğlenen işçiler, daha sonra dağıldı.

Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi
Kocaeli'de Türk Metal Sendikası üyesi işçiler miting düzenledi

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Türk Metal Sendikası, Kocaeli, Miting, Metal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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