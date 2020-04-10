Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü töreni - Son Dakika
Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü töreni
6 saat önce
Kocaeli'de, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kocaeli'de, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kültür Tepesi'nde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tipioğlu, "Polis Şehitlik Defteri"ni imzaladı.
Daha sonra Bağçeşme'de bulunan Polis Şehitliğine giden katılımcılar, burada dua etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 12:14 Kaynak: AA
Son Dakika İtalya'daki Türkler sabır ve umutla karantina günlerinin geçmesini bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi Türkiye'nin 40 yıllık fair play arşivi, 'Yaşamda ve Sporda Fair Play' kitabında toplandı ASELSAN, ismi açıklanmayan bir NATO ülkesine uzaktan komutalı silah ve atış yeri tespit sistemleri satacak