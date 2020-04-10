Kocaeli'de Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü töreni - Son Dakika

Kocaeli'de, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kültür Tepesi'nde gerçekleştirilen törende İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu tarafından Atatürk Anıtına çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Tipioğlu, "Polis Şehitlik Defteri"ni imzaladı.

Daha sonra Bağçeşme'de bulunan Polis Şehitliğine giden katılımcılar, burada dua etti.