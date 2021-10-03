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SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı - Son Dakika

SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

03.10.2021 15:49

Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanıDinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Motocross Park'ta düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Motocross Park'ta düzenlenen Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Enduro tutkunlarının ilgiyle takip ettikleri Türkiye Süper Enduro Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Kartepe'de hazırladığı Motocross ve Atv Parkurunda yapıldı. Yarışta zorlu engellerle karşılaşan endurocular, 750 metrelik süper enduro pistinde Super EnduroGP, Enduro Prestij, Enduro Usta, Enduro Hobi, Enduro Genç, Enduro Veteran ve Enduro Kadın sınıflarında yarıştı. Avrupa standartlarına uygun 17 farklı donatı ve 12 teknik virajdan oluşan parkurdaki yarışa, Türkiye'nin dört bir yanından gelen motor tutkunları ve endurocular katıldı. Zorlu parkurdaki yarış heyecanla izlenildi.

SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı
SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı

Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Kocaeli'de, Türkiye Süper Enduro Şampiyonası heyecanı - Son Dakika
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