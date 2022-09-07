Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu

07.09.2022 10:06

Kocaeli'de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'de üç katlı binanın birinci katında bulunan dairenin mutfak kısmında çıkan ve paniğe sebep olan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, İzmit ilçesi Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutları 15. Ada'da bulunan üç katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen sebepten dolayı dairenin mutfak kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinden yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler daha sonrasında ise binaya dolan dumanı tahliye etti.

Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, dairenin mutfak kısmı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Malta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin mutfağında çıkan yangın paniğe sebep oldu - Son Dakika

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