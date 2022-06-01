Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı

01.06.2022 22:40
Kocaeli'de üç kişinin yaralandığı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı, dört şüpheli ev hapsi kararıyla adli kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan beş kişiden biri tutuklandı, dört şüpheli ev hapsi kararıyla adli kontrol altına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Gebze ilçesinde üç kişinin kesici aletle yaralanmasına ilişkin şüpheliler M.A.K, E.Ü, B.E, M.R.D ve Ö.F.T'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ü, B.E, M.R.D ve Ö.F.T. hakkında, çıkarıldıkları mahkemece 90 gün ev hapsi kararı verilerek adli kontrol altına alındıkları, M.A.K'nin ise tutuklandığı kaydedildi.

Aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu iki grup arasındaki kavgada üç kişi yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

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