Kocaeli'de uçuruma yuvarlanan inek kemerli sedye yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, uçuruma yuvarlanan inek itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, Aksığın Mahallesi'nde bir ineğin uçuruma yuvarlandığı ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri harekete geçti.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 30 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı.
Kemerli sedye yardımıyla kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA
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