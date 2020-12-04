Kocaeli'de ulaşıma "kısıtlama" düzenlemesi - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ulaşımda yeni kararlar aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, alınan yeni kararlara doğrultusunda, tramvay hafta içi saat 21.00'den sonra 30 dakika sefer aralıklarıyla sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak. Hafta sonu ise tramvay ulaşım hizmeti olmayacak.

Tramvay güzergahında saat 07.00'den 09.00'a, 17.00'den 19.00'a kadar belediye otobüsleriyle hizmet verilecek.

UlaşımPark, hafta içi kısıtlama süresince saat 21.00'den sonraki sefer saatlerinde kısıtlama yapacak.

Saat 21.00'den sonra UlaşımPark'ın otobüsleri belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak.

Hafta sonu ise 55 toplu taşıma hattı, saat 07.00-09.00, 17.00-19.00 saatleri arasında sistemde belirten sefer saatlerine göre hizmet verecek.

Deniz ulaşımı hafta içi sistemde belirtilen sefer saatlerine göre çalışacak, hafta sonu ise seferler yapılmayacak.